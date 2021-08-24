Їм було весело

Народного артиста Олександра Пономарьова засікли під ручкою зі співачкою Тетяною Решетняк, відомою як TAYANNA

Кадри розмістила в Stories-Instagram українська виконавиця Наталія Могилевська.

"Як вам такий квартет Олександр Пономарьов, Тетяна Решетняк, Сергій Бабкін. Відправляйте свою реакцію", - попросила у публіки співачка.

На наданих кадрах четверо артистів йдуть по вулиці і співають. Їм весело. При цьому Пономарьов веде під руку TAYANNA.

"Ой не біжи вода так швидко, ой зупинись хочь на хвилинку...",- співають артисти відому пісню.

Як відомо, 36-річна Тетяна Решеняк була одружена з саунд-продюсером Єгором Глібом, якому, після розлучення, приписували роман зі співачкою Ані Лорак.

У 47-річного Олександра Пономарьова було два шлюби і обидва завершилися розлученнями.

Зараз народного артиста України вважають одним з найбажаніших холостяків країни, проте досі невідомо, чи вільне його серце

Про свої стосунки Пономарьов тепер вирішив не поширюватися і коментувати особисте життя не збирається.

Раніше, в одному з інтерв'ю Олександр зізнався, що мріє стати зразковим сім'янином, але одружитися раз і назавжди і побудувати міцну сім'ю у нього поки не вийшло.

Нагадаємо, Олександр Пономарьов збентежив зовнішністю поруч з сином, який росте його копією

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