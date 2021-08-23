Український шоумен Сергій Притула, який нещодавно втретє став батьком, показав своє щасливе сімейство

Патріотичним знімком гуморист поділився у себе в Instagram, 23 серпня в День Державного Прапора України, передає Politeka.net.



На фото Притула зі своєю дружиною і двома старшими дітьми - сином і дочкою-позують в домашній обстановці. Вони одягнені в синьо-блакитні футболки, а в руках тримають прапори.

При цьому сам Сергій Притула тримає шарфик з написом:"Сімферополь".

"З Днем Державного Прапора, шановні!!!",- звернувся до українців шоумен.

Відзначимо, що наймолодшої дочки Стефанії немає на знімку. Малятку немає ще й трьох місяців.

Фолловери не залишили без уваги патріотичний знімок і направили на адресу сім'ї найтепліші побажання.

"Сергій, а найменша де 😉? Щастя ваш сім'ї!",

"Аааа мій рідний Сімферополь, звідки у вас цей шарфик??))",

"Сергій, вітаємо і вас",

"ООО!!! Сімферополь 🇺 🇦 ✌ ️ ❤ ️ Слава Україні !!! Крим-це Україна ! - пишуть в мережі.

Раніше повідомлялося, "Без Данилка сумно": українці ополчилися проти Мішиної і Притули в "Україна має талант"

Також, Притула зізнався, чому погодився стати суддею "Україна має талант" після програшу на виборах: "Ну давайте відверто..."

Politeka розповідала, Притула жорстко "обламав" Мішину, перетворилася на копію Саніної: "сьогодні я цікава"



