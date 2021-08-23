Український шоумен Сергій Притула, який нещодавно втретє став батьком, показав своє щасливе сімейство
Патріотичним знімком гуморист поділився у себе в Instagram, 23 серпня в День Державного Прапора України, передає Politeka.net.
На фото Притула зі своєю дружиною і двома старшими дітьми - сином і дочкою-позують в домашній обстановці. Вони одягнені в синьо-блакитні футболки, а в руках тримають прапори.
При цьому сам Сергій Притула тримає шарфик з написом:"Сімферополь".
"З Днем Державного Прапора, шановні!!!",- звернувся до українців шоумен.
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Відзначимо, що наймолодшої дочки Стефанії немає на знімку. Малятку немає ще й трьох місяців.
Фолловери не залишили без уваги патріотичний знімок і направили на адресу сім'ї найтепліші побажання.
"Сергій, а найменша де 😉? Щастя ваш сім'ї!",
"Аааа мій рідний Сімферополь, звідки у вас цей шарфик??))",
"Сергій, вітаємо і вас",
"ООО!!! Сімферополь 🇺 🇦 ✌ ️ ❤ ️ Слава Україні !!! Крим-це Україна ! - пишуть в мережі.
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