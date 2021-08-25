Галина Куришко півфіналістка "Голосу країни" перестала бути директором Будинку культури "Залізничник"
Там вона працювала з 2016 року, пише сайт «Рівняни».
18 серпня було проведено конкурсний відбір, і за результатами таємного голосування новим директором МБК» Залізничник " стала Оксана Василюк. Вона з 2014 року очолювали будинок культури в селі Сварини Сарненського району.
Нагадаємо, Галина Куришко, яка була півфіналісткою 11 сезону вокального шоу "Голос країни", створила на базі установи вокальну студію «Спалах», де проводяться навчання з естрадного та народного співу.
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Зараз Галина Куришко активно займається своєю кар'єрою співачки. На початку серпня вона випустила дебютний альбом - »Ой зійдися, родіно".
"Це емоції, помножені на почуття любові, душевність, драйв, щирість - весь спектр приємних відчуттів. Вважаю, що народні пісні наділені неймовірною енергетикою, адже писалися не на замовлення. У них є справжність, щирість, тому що співалися про те, що супроводжувало людину протягом життя», - розповідала Куришко.
Також нещодавно Куришко вистпула в Рівненській області на концерті до Дня Незалежності України. Кадрами вона поділилася на своїй сторінці в Instagram. Зокрема Галина показала відео свого виконання пісні "Віри і сил - дай Бог".
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