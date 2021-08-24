Переможець "Х-Фактор" Олександр Порядинський з'явився на шоу "Співаються всі", але не потрапив у фінал
У 15 років Олександр став переможцем четвертого сезону шоу «Х-фактор». Зараз йому 23 роки.
На» Співають всі " Порядинський виконав хіт Олександра Пономарьова Варто чи ні. Судді поставили йому 83 бали зі 100 можливих, чого виявилося недостатньо для проходження у фінал.
Зазначимо, таке рішення журі приголомшило українців.
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"Єдиний виступ від якого пішли мурашки. Журі 100 разів не праві, що не пропустили в трійку", "якщо людині з ТАКИМ голосом не знайшлося місця в проекті, то я взагалі не розумію критеріїв журі", "Найкращий виступ на сьогодні!
Шкода, що обирають зверхність, зухвалість та тих хто не потрапляє в ноти!", "Шкода, що не пройшов далі. Видно, що дуже вихований, талановитий хлопець. Соромно за суддів!", "На жаль все куплено. Світом керують доляри.......нема слів. Саша ти найкращий,так тримати", - пишуть в мережі.
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