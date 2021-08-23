Популярна українська ведуча Леся Нікітюк у короткій квітковій сукні показала вдалий образ

Популярна телеведуча, яка встигла спробувати себе в ролі співачки, знову приступила до зйомок чергового шоу і активно показує в сторі кадри з майданчика з колегами. При цьому в профілі в Instagram знаменитості з'явилися не менш привабливі знімки.

На нових фото Леся позувала в короткій сукні з принтом в дрібну квіточку і простий сумочкою темно-оранжевого відтінку. Зачіску ж зірка зробила вельми оригінальну, а макіяж залишила з акцентом на пухкі губи.

При цьому не обійшлося без лестощів собі коханій - у підписі артистка похвалила саму себе:

""Хороша чортівка "... я про фотографа😌» - пише Нікітюк під постом.

Шанувальники відповіли:

"Прекрасна😍❤️; Дуже хороша ❤️; і фотограф теж молодець 😉; Ох і хороша😍 🔥; яка красуня цікава😍 😍; що в сумці? Хороша Леся 🔥; Супер фотка👍 🤗; красуня❤️😍; не Не не-тут збіглося👏; дуже, дуже красива !!!🔥».

Нагадавши, Нікітюк показала підтягнутий живіт і розкрила, на що пішла заради красивих фото: "Ну прям модель".

Як повідомляла Politeka, Леся Нікітюк влаштувала романтичну прогулянку на вулиці з "залицяльником": "а ну, йди сюди...".

Також Politeka писала, що Нікітюк приміряла новий імідж, показавши збільшені губи: кадри перетворення.