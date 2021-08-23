Українська співачка Джамала чимало здивувала мережу, попозувавши з відомою американською актрисою
Несподівані кадри Джамала розмістив у себе в Instagram, передає Politeka.net.
Українка попозувала із зіркою серіалу "Санта Барбара" Робін Райт, яка відвідала 23 серпня в Національному заповіднику "Софія Київська" саміт перших леді і джентльменів "М'яка сила в новій реальності".
На знімках Джамала відображена в білому брючному костюмі в смужку. У той же час зірка Голлівуду Райт була одягнена в чорний брючний костюм.
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Дві знаменитості з посмішками на обличчях позували для об'єктивів камер.
"Це справжнє свято краси, не тільки піднімає важливі питання, але і збирає таких талановитих жінок. Дізналися Робін Райт?",- звернулася до фанатів Джамала.
Відзначимо, що Робін Райт прославилася в 18 років після того, як зіграла роль Келлі Кепвелл в мильній опері «Санта-Барбара».
Нагадаємо, що Джамала запаморочила голову незвичайним вбранням з яскравим ліфом.
Як повідомляла Politeka, солістка "Go_A", Джамала і фаворитка Влада Ями танцювали під командуванням Нікітюк.
Також Politeka писала, що Джамала, ставши учасницею «Танці з зірками», здалася в екстравагантному вбранні перед публікою