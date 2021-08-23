Нове вокальне шоу "Співають всі" тільки вийшло на екрани 21 серпня, але вже відзначилося скандалами

Так, глядачів обурило рішення суддів, які занадто низько оцінили виступ переможця "Х-фактора" Олександра Порядинського, через що учасник не потрапив у фінал. На думку українців виступ співака був більш ніж гідним.

Крім того, хвиля гніву обрушилася на одну з суддів – співачку Анастасію Приходько. Співачку дорікнули в тому, що вона занадто сувора до учасників.

"Настю Приходько треба прибрати, вона сильно чіпляється", "Приберіть Приходько", "Приходько взагалі дно...",- писали в мережі.

Співачка не змовчала, з цього приводу вона накатала окремий пост, а також відповіла деяким коментаторам в сторіс.

"Якщо мені не подобається - значить, мені не подобається. Грати і робити з себе хорошу, я не буду. Я для того, щоб там судити. Я власне кажучи це і роблю«, " полилося стільки негативу ... нехай. Значить, я все роблю правильно: я вам не подобаюся. І це добре. Я буду продовжувати це робити і далі", - висловилася вона.

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