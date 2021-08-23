Популярна українська співачка МamaRika, яка нещодавно народила первістка, різко відповіла своїм хейтерам

Як пише Politeka.net, трохи більше ніж два тижні тому співачка Анастасія Кочеткова, яка прославилася під псевдонімом МamaRika, та гуморист Сергій Середа вперше стали батьками.

У своєму Instahram Настя ділиться своїми буднями та розповідає про догляд за сином. Так, цього разу співачка розповіла шанувальникам, що багато хто дозволяє собі писати їй в дірект, що вона неправильно доглядає за дитиною та не так харчується. На критику співачка відреагувала дуже різко.

"Неандертальці-мамочки пишуть мені про те, що я неправильно харчуюся та не маю права їсти фрукти взагалі, тому що її пучить, бачите, від фруктів і дитину пучить. Ну, моя хороша, твої газіки – це твої особисті проблеми. Це не має ніякого відношення до коліків моєї дитини", - різко відповіла співачка.

Рaніше Politeka писaлa, що співачка МamaRika зізналася, яке ім’я вирішила дати новонародженому сину: "Звучить?"

Нагадаємо, що співачка МamaRika заявила про розлучення із батьком своєї дитини: "Таке не пробачають…".

A ще Politeka повідомлялa, що МamaRika з чоловіком Середою зганьбилися на кухні "Мастер Шеф": "Це огидно!".