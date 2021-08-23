Російська співачка Алла Пугачова ошелешила виглядом поруч зі своїм молодим чоловіком Максимом Галкіним

Як пише Politeka.net, на одній з фан-сторінок в Instagram з'явився архівний знімок, на якому Алла Пугачова позувала поруч з Галкіним. На фото артистка виглядала дуже старою. Судячи з усього, фото було зроблено до останніх хірургічних втручань.

"Коли часом закохується поет,

Він в рамки загальних мірок не вміщається", - підписали фото автори аккаунта.

У коментарях шанувальники підтримали зірку, але знайшлися і ті, хто розкритикував пару і зовнішній вигляд Примадонни. Як відомо, Пугачова старша за свого чоловіка на 27 років.

"Дуже подобаються, щастя і здоров'я вам", "гарна пара, не слухайте нікого", "Алла дуже красива, заздріть мовчки", "Ох, жінки, заздрість так і капає, а ви спробуйте в такі роки і так виглядати", "красені так тримати", "нічим її не зіпсувати", "невдала фотографія, як бабуся з онуком", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Алла Пугачова на старих фото показала, якою була до пластики: "немає більше такої...".

Ще Politeka писала, що особисте фото Пугачової і Галкіна з дітьми злили в Мережу: «це супер».

Також Politeka повідомляла, що Пугачова здивувала зовнішністю поруч з чоловіком і донькою: «на себе не схожа».