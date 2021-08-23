Дружина відомого продюсера і музиканта Олександра Цекало Дарина Ервін засвітила кругленький животик

Як пише Politeka.net, 30-річна Дарина Ервін четверта дружина 60-річного Цекало. До неї він був одружений на російській виконавиці Лоліті, а також на сестрі Віри Брежнєвої Вікторії, яка народила йому двох дітей.

Шлюб з молодою художницею Цекало уклав в 2019 році. У мережі парочка регулярно демонструє непідробні емоції і щирі почуття. На свіжому фото, яке Дарина опублікувала в Instagram, шанувальники помітили у неї кругленький животик.

"Дружина Олександра Цекало Дарина Ервін спровокувала чутки про свою вагітність. Уважні підписники відразу ж звернули увагу на помітно кругленький живіт Дарини, з чого зробили висновок про швидке поповнення в зоряній родині", - повідомили в одному з акаунтів Instagram, присвяченому зіркам.

"Давно пора", «красива пара», "Ну, дають", - пишуть люди в коментарях.

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