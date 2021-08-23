Український співак Віталій Козловський, який нещодавно втратив батька, вирішив звернеться до українців

Справа в тому що 23 серпня вся Україна відзначає День Державного Прапора, тому співак вирішив не залишитися осторонь і привітати співвітчизників з цим прекрасним літнім днем, пише Politeka.net.

Віталій попозував у блакитній футболці, на яку надів жовту сорочку, щоб відповідати тематиці.

Артист злегка приліг на хвойне дерево, розставивши руки в сторони.

"Днем Державного Прапора України!» ,- підписав знімок у себе в Instagram співак.

Шанувальники також не залишили без уваги привітання від Віталія і направили на його адресу найтепліші побажання.

"Зі святом, Сонце",

"Який стильний",

"Вау",

"Віталік, і тебе зі святком", - пишуть в мережі.

Відзначимо, що 15 серпня, сталася трагічна подія в житті співака-зупинилося серце батька Віталія Козловського.

Близькі друзі, колеги і шанувальники висловлювали слова співчуття під публікацією. Багато хто бажає співакові сил в ці важкі хвилини. Віталій Сергійович Козловський пішов з життя на 75-му році життя.

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