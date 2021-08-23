Український співак Віталій Козловський, який нещодавно втратив батька, вирішив звернеться до українців
Справа в тому що 23 серпня вся Україна відзначає День Державного Прапора, тому співак вирішив не залишитися осторонь і привітати співвітчизників з цим прекрасним літнім днем, пише Politeka.net.
Віталій попозував у блакитній футболці, на яку надів жовту сорочку, щоб відповідати тематиці.
Артист злегка приліг на хвойне дерево, розставивши руки в сторони.
"Днем Державного Прапора України!» ,- підписав знімок у себе в Instagram співак.
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Шанувальники також не залишили без уваги привітання від Віталія і направили на його адресу найтепліші побажання.
"Зі святом, Сонце",
"Який стильний",
"Вау",
"Віталік, і тебе зі святком", - пишуть в мережі.
Відзначимо, що 15 серпня, сталася трагічна подія в житті співака-зупинилося серце батька Віталія Козловського.
Близькі друзі, колеги і шанувальники висловлювали слова співчуття під публікацією. Багато хто бажає співакові сил в ці важкі хвилини. Віталій Сергійович Козловський пішов з життя на 75-му році життя.
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