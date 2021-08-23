Відома балерина, суддя «Танців з зірками» Катерина Кухар поділилася особистими кадрами, знятими за лаштунками
Як пише Politeka.net, у себе в Instagram прима-балерина опублікувала кумедне відео зі своїм чоловіком, артистом балету Олександром Стояновим. На відео Стоянов позував без футболки, а Катерина стояла позаду нього. Обидва артисти були загримовані і явно готувалися до якогось заходу.
"Почекай. Ти знаєш, що я відео знімаю? Ми на відео дуже красиві, подивися. Ну ладно", - зазначив Стоянов, поки Кухар посміювалася у нього за спиною.
Зазначимо, що до святкування Дня Незалежності Катерина Кухар та Олександр Стоянов взяли участь у багатьох святкових заходах. На одному з відео видно, як Кухар в довгій чорній сукні дефілює під руку з чоловіком в Маріїнському парку.
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