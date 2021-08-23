Дружина українського співака Віктора Павлика, блогерка Катерина Репяхова зізналася, що подумує про пластичну операцію
Як пише Politeka.net, в Instagram Репяхова влаштувала рубрику відповідей на питання шанувальників.
"Не думали зробити пластику носа?",- запитали у Катерини.
"Думала. Але на першому місці груди після годування", - озвучила дівчина свої плани.
Репяхова зазначила, що на даний момент вона годує малюка грудьми, а також зціджує молоко.
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Крім цього, Репяхова вирішила відповісти всім хейтерам, які звинувачують її в занадто скромному одязі. За словами дівчини, довгі сукні вона стала носити під час вагітності.
"Я ношу різний одяг. Просто так збіглося, що під час вагітності, не замислюючись, я купувала довгі сукні. І хейтери роздули, що я ношу тільки довгі сукні. Кожен бачить те, що хоче бачити", - зазначила Катерина.
Нагадаємо, що Катерина Репяхова показала, як посеред парку годує новонародженого сина: "вже і серветки закінчуються".
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