Популярний український співак Макс Барських показав свого нового кращого друга
Як пише Politeka.net, в Instagram у артиста з'явилося відразу кілька сторіс, на яких він засвітив невелику чорну собачку на ім'я Ріккі. Артист сильно захопився іграми з собакою, опублікувавши відразу кілька відео.
На одному собака грала з покривалом, а на другому ролику прийняла руку артиста за партнера. Барського такий непристойний момент не збентежив, тому він опублікував пікантний момент в Instagram.
Пізніше артист показав, як відпочиває з маленьким другом, поки той сидить у нього на шиї. Судячи зі сторіс, співак дуже любить тварин.
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Як відомо, Макс Барських є одним з найуспішніших артистів на просторах СНД. Як пояснював його продюсер Алан Бадоєв, вони не орієнтуються на одну країну, а намагаються виходити на більш масштабний музичний ринок.
Не так давно Барських випустив дует з набираючою популярність російською співачкою Zivert.
Нагадаємо, що Макс Барських покинув Україну, заінтригувавши важливою новиною: «знайшов уже тут...».
Ще Politeka писала, що Барських блиснув кубиками преса, влаштувавши запальні танці на яхті:"нагадує Елвіса Преслі".
Також Politeka повідомляла, що Барських у панамці збентежив дивним натяком:"ось знущається".