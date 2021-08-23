Популярний український співак Макс Барських показав свого нового кращого друга

Як пише Politeka.net, в Instagram у артиста з'явилося відразу кілька сторіс, на яких він засвітив невелику чорну собачку на ім'я Ріккі. Артист сильно захопився іграми з собакою, опублікувавши відразу кілька відео.

На одному собака грала з покривалом, а на другому ролику прийняла руку артиста за партнера. Барського такий непристойний момент не збентежив, тому він опублікував пікантний момент в Instagram.

Пізніше артист показав, як відпочиває з маленьким другом, поки той сидить у нього на шиї. Судячи зі сторіс, співак дуже любить тварин.

Як відомо, Макс Барських є одним з найуспішніших артистів на просторах СНД. Як пояснював його продюсер Алан Бадоєв, вони не орієнтуються на одну країну, а намагаються виходити на більш масштабний музичний ринок.

Не так давно Барських випустив дует з набираючою популярність російською співачкою Zivert.

Нагадаємо, що Макс Барських покинув Україну, заінтригувавши важливою новиною: «знайшов уже тут...».

Ще Politeka писала, що Барських блиснув кубиками преса, влаштувавши запальні танці на яхті:"нагадує Елвіса Преслі".

Також Politeka повідомляла, що Барських у панамці збентежив дивним натяком:"ось знущається".