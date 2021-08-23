Український актор і комік, зірка "Квартал 95" Юрій Ткач насмішив офіційним видом

Як пише Politeka.net, в Instagram артиста з'явився кумедний кадр, на якому він позував в строгому чорному костюмі і дуже великих окулярах. Актор зобразив максимально серйозне обличчя, чим ще більше насмішив шанувальників.

"Юрій Толсторукий", - підписав фото артист.

У коментарях у Ткача традиційно залишили масу відгуків і жартів.

"Діловий Юрій", "Крутяк", «класний», "професор", "Як же вам пасує! Я вже знаю, хто буде наступний Президент України!", "А шо на ньому окуляри, або фломастером очі обвели?", "Депутат", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Юрій Ткач прославився завдяки участі в серіалах і проектах студії «Квартал 95». Після того, як Володимир Зеленський став президентом, Ткач замінив його в проекті «Вечірній квартал». Сьогодні артист є одним з найбільш затребуваних коміків в Україні.

Нагадаємо, що Юрій Ткач у червоних плавках засвітив дивну подружку:"Прям качок".

Ще Politeka писала, що Ткач "втік" від дружини-іменинниці: "Віка, якщо ти бачиш це відео...".

Також Politeka повідомляла, що Ткач похвалився, як його балує дружина: «обожнюю тебе».