Співачка Ольга Цибульська, яка є кумою виконавця і продюсера DZIDZIO, показала, як змінилася за останні два роки
Як пише Politeka.net, Цибульська поділилася кадрами з "Чорноморських ігор", показавши себе і "Холостяка" Микиту Добриніна зараз і два роки тому.
«2019 VS 2021. Як нам з @nikitadobrynin більше підходить: тоді чи зараз? Чорноморські ігри повертають дитинство. І щастя, яке можливо тільки в дитинстві. Ми з Микитою зустрілися вперше за півроку. Тепер обидва в статусі батьків. На сцені, яка пам'ятає нас практично дітьми. Спасибі за казку на березі Чорного моря", - підписала фото зірка.
У коментарях артистці залишили масу приємних слів і відгуків про її два образи.
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"З роками все краще", "Більш засмаглі, стрункі, щасливіше і впевненіше! Так тримати», «зараз ви просто нереальні, подивимося що буде через кілька років», «як шоколадки», «Цибульська ти красуня», «Ви настільки справжня ,таких людей як ви одиниці», «Оля зараз, Микита тоді», - пишуть користувачі Мережі.
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