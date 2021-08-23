Українська співачка Ані Лорак, яка нещодавно дала концерт в Україні, вразила образом на фестивалі "Нова хвиля" , який проходить в Сочі
Як пише Politeka.net, в Instagram зірки з'явилися ефектні фотографії з заходу. Лорак позувала в яскравому жовтому комбінезоні з глибоким декольте, яке прикувало погляди шанувальників. Ідеальна укладка і макіяж перетворили артистку на справжню принцесу.
"Свято триває", - підписала фото зірка.
У коментарях їй залишили масу приємних і теплих слів.
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"Ну, просто діва, виступ потрапив в саме сердечко", "ваш виступ вогонь", "Красоточка. Ваш виступ з Сергієм Лазарєвим просто вогонь", "Ви дуже красива, Кароліна!", "Шикарний образ!", «Бомбічна», «Дуже красива. Яскрава і ніжна», - пишуть користувачі Мережі.
Відзначимо, що конкурс "Нова хвиля" вже кілька років проходить в Сочі.
Нагадаємо, що Ані Лорак в обіймах свого "коханця" зробила довгоочікуване зізнання: "Ох, що нас чекає...".
Ще Politeka писала, що Ані Лорак за ручку з "коханцем" переспівала хіт Повалій, з'явилося відео:"молодці, здорово".
Також Politeka повідомляла, що Ані Лорак після виступу в Одесі засвітилася в дорогому костюмі на російському фестивалі: фото.