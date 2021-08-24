Дружина українського танцюриста і судді шоу "Танці з зірками" Влада Ями Лілія з'явилася на світському вечорі в неймовірному образі

Влад Яма разом з дружиною Лілією з'явилися на врученні премії "Національна легенда України", а також були помічені на святковому концерті після. Пара з'явилася в досить ефектних образах, а наряд Лілії привернув чимало увагу.

Ніжно-рожеве плаття з великими воланами і відкритим декольте виглядало досить вражаюче на спортивній фігурі дружини Влада Ями. Оскільки Лілія не забуває про спорт, постійно займається і багато часу приділяє здоров'ю, вона з легкістю демонструє підтягнуті форми в досить стильних образах.

"Ірино, дякую за таку красу! У ваших сукнях важко залишитися непоміченою " - написала під кадрами Лілія, зазначивши творця її вбрання.

Раніше Лілія приміряла цей же наряд спеціально для стильної фотосесії в лісі з чоловіком, чим підкорила шанувальників: «такий ви мене ще не бачили. Гортайте в каруселі нашу Карпатську магічну історію. 🥰♥️ Люблю бути різною не тільки в житті, але і на фотографіях».

Нагадаємо, що Влад Яма в Жовтих плавках влаштував заплив в Одесі, кадри відпочинку.

Як повідомляла Politeka, Влад Яма відгуляв річницю знайомства з дружиною в "компанії" Дана Балана.

Також Politeka писала, що красуня-дружина Влада Ями здивувала зізнанням про знайомство з танцюристом.