У Мережі активно обговорюють пікантні кадри з Софією Ротару та її колегою, майже вдвічі молодше

Як відомо, 74-річна артистка днями взяла участь у відкритті музичного конкурсу "Нова хвиля 2021" в Сочі. Поява Софії Михайлівни стало мало не головною подією. Зірка вийшла на червону доріжку в плісированій сукні перлового відтінку, викликавши переполох - як завжди енергійна та моложава.

Микола Басков, мабуть, з нетерпінням чекав зустрічі з Ротару, і навіть приготував їй дорогий подарунок. Артист привітав Софію Михайлівну з минулим днем народження (7 серпня) і вручив брендовий браслет, всипаний смарагдами і діамантами, вартістю 2 млн рублів (трохи більше 700 тис. гривень).

Ротару ахнула, коли Басков надів на її руку дорогоцінну прикрасу. Цей момент потрапив на камеру, і став гаряче обговорюваним в Мережі, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскролльте вниз).

"Який цікавий і приємний момент! Люблю Н. Баскова, А С. Ротару - просто безмірно!!! Вона показала на своєму прикладі, що можна бути чарівною у всякому віці і відображати в своїй творчості сподівання різних поколінь! 🙂"

"Господи, яка жінка. Жінка з великої літери.👍 Немає рівних тобі, Софія, ні в красі, ні в таланті"

"Які вони класні!!!❤️"

"Бачу, Софія Михайлівна щаслива, зустрічами з друзями, яких пов'язує дуже багато😍"

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