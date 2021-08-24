Відома співачка Таїсія Повалій, яка останнім часом живе і будує кар'єру в Росії, заспіває для українців у День Незалежності

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram артистка анонсувала свій сольний концерт, який покажуть по одному з українських телеканалів у 30-ту річницю незалежності України. Як стало відомо, це старий концерт співачки, але саме його транслюватимуть у вечірній час.

«Україна. Голос. Душа. 24 серпня о 22:30! Дивимося на улюбленому телеканалі "Інтер"!",- підписала відео артистка.

У коментарях Повалій залишили масу приємних відгуків, але не обійшлося і без критики. Багатьох українців обурив той факт, що в таке свято покажуть концерт артистки, яка активно гастролює в Росії.

"Душа болить, а серце плаче! Так хочеться, щоб скоріше мир настав! Голос милий і улюблений! Із задоволенням слухаю і дивлюся!", "Улюблений концерт, можу дивитися його постійно!", "В Україні вже не улюблена. Забирай Кацапстан її собі назавжди. Україна проживе без неї, а вона без України», «вона вже не Україна... вона Росія", - пишуть люди.

Нагадаємо, що Повалій спантеличила видом в балахоні, як у Алли Пугачової: «така леді...».

Як повідомляла Politeka, Повалій перед Днем Незалежності раптово вирішила нагадати, що вона українка: з'явилося відео.

Також Politeka писала, що Повалій несподівано поїхала до Іспанії, вирішивши возз'єднатися зі Стасом Михайловим: "з моїм коханим...".