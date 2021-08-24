Відома телеведуча і співачка, зірка "Орел і решка" Регіна Тодоренко здивувала несподіваним зверненням до українців

Як пише Politeka.net, Тодоренко родом з України. Саме в Україні почалася її успішна кар'єра. Спочатку артистка співала в жіночій групі, після чого успішно вела шоу про подорожі. Після уходу з "Орел і решка" Регіна вирішила переорієнтуватися на російський ринок. Сьогодні зірка живе і будує кар'єру в Росії.

У День незалежності України співачка записала пісню українською, привітавши всіх зі святом.

"З Днем Незалежності, Україно!) 30 років) нехай в кожному будинку живе мир!",- підписала відео зірка.

У коментарях їй залишили як позитивні відгуки, так і гнівні репліки.

"А квартиру в Москві купила", «Так у Регінки бабуся єврейка, Регінці вся земля-Батьківщина))», «де б ти не була, не забувай, звідки ти родом», «це її справа, де жити і де квартиру купувати, можна жити в Росії, і всією душею любити Україну», «Огнище! Регіна, зі святом! Злегка правда на циганку схожа", - пишуть люди.

Нагадаємо, що Тодоренко на березі океану показала переваги фігури в купальнику: "Афродіта".

Як повідомляла Politeka, Тодоренко показала себе в бікіні і нарвалася на критику: "не перетворитеся на Ольгу Бузову".

Також Politeka писала, що Регіна Тодоренко ризикнула показати обличчя без фотошопу і фільтрів:"Дай бог здоров'я".