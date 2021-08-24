Український музикант Сергій Бабкін вразив несподіваним образом

Як пише Politeka.net, до Дня Незалежності України багато артистів опублікували у своїх соціальних мережах тематичні плакати, приурочені до 30-ї річниці Незалежності. Бабкін не став винятком, опублікувавши свій образ з пісні "Вона знає". На фото артист постав з білим обличчям і проводами на голові. Дроти та шнури були прикріплені таким чином, ніби це волосся.

"Тому що у нас на двох одне серцебиття. #Вона знає", - підписаний плакат, приурочений до свята.

"З Днем Незалежності, Україно!",- підписав фото артист.

У коментарях йому залишили масу компліментів.

"Пісня неймовірна", «який крутий», "Нічого собі образ", - пишуть користувачі Мережі.

Зазначимо, що Сергій Бабкін взяв участь у більшій частині святкових концертів з нагоди свята. Сьогодні музикант є одним з найбільш затребуваних артистів в Україні.

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