Відома українська співачка МamaRika зворушливо привітала Україну з Днем Незалежності, засвітивши чоловіка та новонародженого сина

Анастасія Кочеткова (справжнє ім'я артистки) поділилася щирими сімейними кадрами на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Співачка приєдналася до численних українських знаменитостей, які 24 серпня привітали свою батьківщину з Днем Незалежності. З цього приводу МamaRika вирішила показати свою сім'ю на домашніх кадрах.

У короткому відео можна побачити, як Анастасія лежить в ліжку зі своїм чоловіком, гумористом Сергієм Середою, який тримає на руках їх новонародженого сина. Співачка чуттєво цілує чоловіка в щоку, а той радісно посміхається, притримуючи їх дитини.

"З 30-кою, Мала! Ці троє неймовірно люблять тебе і вірять, що у тебе все вийде! Слава Україні!", - підписала кадри МamaRika.

Шанувальники співачки тут же відреагували на її пост.

"Героям слава", "такі милі. Зі святом!", "Зі святом, милашки", "Татко не відпускає малюка, всі на ручках качає. Я рада, дивлячись на вас", "шикарне привітання, головне коротко і мудро", "зі святом, щастя вашій родині", - пишуть люди.

Нагадаємо, співачка МamaRika заявила про розлучення з батьком своєї дитини.

Як повідомляла Politeka, МamaRika з чоловіком Середою зганьбилися на кухні"Майстер Шеф".

Також Politeka писала, що новоспечена мама МamaRika не витримала і зірвалася на українцях.