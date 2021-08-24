"Таємна дружина" Олега Винника Таюне поділилася новими фото і привітала українців з Днем Незалежності

Як передає Politeka.net, Таюне (Таїсія Святко) є відомою українською співачкою. Вона прославилася завдяки своєму таланту і роботою з Олегом Винником, вона співає на бек-вокалі у нього. Олег Винник завжди приховував від громадськості своє особисте життя, проте в мережі вже давно "гуляють" чутки про те, що у нього роман з бек-вокалісткою. Таюне активно веде соціальні мережі і показує моменти свого життя шанувальникам.

На цей раз дівчина поділилася новою серією фотографій на своїй сторінці в Instagram. На знімках Таюне на стадіоні позує на камеру в Білій вишиванці. Свій образ вона доповнила сонцезахисними окулярами.

"З Днем Незалежності, Україно! Вітаю всіх зі святом", привітала шанувальників Таюне.

Шанувальники засипали дівчину приємними словами в коментарях: "Наша улюблена принцеса", "Супер красуня".

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