Українська співачка Аліна Гросу вразила ідеальним образом на День незалежності
Як пише Politeka.net, 26-річна Гросу славиться своєю витонченою фігуркою і ідеальним обличчям. Дівчину часто звинувачують в тому, що вона робила собі пластичну операцію, але красуня запевняє, що вся справа в макіяжі.
На свіжих фото Гросу позувала з незвичайною укладкою і ідеальним макіяжем, який підкреслив її витончене обличчя. На честь свята Аліна одягла красиву чорну сукню з прозорими рукавами і яскравою вишивкою.
"З Днем Незалежності, Україно!",- підписала фото зірка.
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У коментарях Гросу залишили масу приємних слів.
"Фото щось на ідеальному", "Шик", "просто Вау", "Українська красуня", "Ну яка ж краса, неймовірно", "Ви просто ідеальна! Зі святом)», «шикарне плаття», «з такою зачіскою тобі класно», «справжній еталон жіночності. Красуня", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Аліна Гросу зганьбилася під час зйомок з новим коханим: "було соромно...".
Як повідомляла Politeka, Гросу на вечірці з Каменських і Дікусаром висміяли за сумнівний образ: "у Пугачової клоччя позичила?".
Також Politeka писала, що Гросу в купальнику збентежила видом поруч з юним переможцем "Голосу країни":"копія Майкла Джексона".