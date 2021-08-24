Відомий український співак Віктор Павлік показав, у чому відзначає День Незалежності України

Як пише Politeka.net, 55-річний артист поділився новим постом з нагоди свята на своїй сторінці в Instagram.

Так, Павлик у 30-ту річницю Незалежності України вирішив зробити патріотичне Селфі. Співак сфотографував себе прямо на вулиці, похвалившись своїм святковим вбранням.

Павлик був одягнений у білосніжну вишиванку з яскравим візерунком. Артист позував на тлі парковки, явно задоволений собою.

"З Днем Незалежності, Україно!", - коротко привітав країну зі святом Павлик.

Під постом артиста тут же відзначилася його молода дружина і, за сумісництвом, концертний директор співака-Катерина Репяхова. Вона залишила під знімком смайлик у вигляді сердечка.

Шанувальники Павлика також почали коментувати пост.

"Файний хлоп", "вогонь", "Віктор як хороше вино – з роками тільки краще!", "Вітаю!", "Вітаю брат! Дуже красива вишиванка", - пишуть в коментарях.

Відзначимо, що на початку цього літа Павлик знову став батьком – у них з його четвертою за рахунком дружиною народився син, якого назвали Михайло.

Нагадаємо, молода дружина Віктора Павлика заговорила про пластичну операцію.

Як повідомляла Politeka, молода дружина Павлика дала своєму синові важливу обіцянку і показала, як він підріс.

Також Politeka писала, що Віктор Павлік розкрив, куди пішли гроші, отримані від українців на порятунок сина.