Відомий гурт Go_A, що став справжньою сенсацією "Євробачення" цього року, звернувся до українців у День Незалежності

Музиканти поділилися новими святковими постами на сторінці колективу в Instagram, пише Politeka.net.

Артисти розповіли, що з нагоди свята підготували для українців відразу три виступи. На новому фото вони показали себе на сцені. При цьому всі музиканти були повністю одягнені в чорне.

Крім того, артисти висловилися про те, що для них означає «незалежність» країни.

Так, солістка Катя Павленко нагадала про особисту відповідальність кожного з нас.

"Незалежність починається з усвідомлення того, що я несу повну відповідальність за своє життя і все що відбувається – мій власний вибір, навіть якщо в цьому беруть участь інші люди".

Інструменталіст Тарас Шевченко зазначив, що незалежність – це можливість робити свідомий вибір.

Гравець на сопілці ігор Діденчук заявив: "незалежність – це вільно розмовляти своєю рідною мовою, бути тим ким ти хочеш і робити те, що тобі подобається.

"Незалежність - це впевненість у сьогоденні і майбутньому", - додав гітарист Іван Григоряк.

"Вітаємо з Днем Незалежності України! Для нас, це особливий день і привід задуматися що таке незалежність в контексті країни і окремо людини, адже кожен з нас наповнює змістом цей світ», - йдеться в публікації музикантів.

Нагадаємо, солістка "Go_A" Павленко здивувала поведінкою на НСК "Олімпійський".

Як повідомляла Politeka, солістка "Go_A" в маленькому купальнику з сіточкою не скромничала в басейні.

Також Politeka писала, що солістка go_a зробила визнання Могилевської, заінтригувавши важливою подією.