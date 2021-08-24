Культова голлівудська актриса Анджеліна Джолі в образі бізнес-леді поділилася життєвою мудрістю
Знаменита 46-річна актриса останнім часом стала рідше миготіти на великому екрані і червоних доріжках, проте це не заважає шанувальникам регулярно публікувати в соцмережах її свіжі та архівні фото, а також ділитися запам'яталися цитатами кумира. Як пише Politeka.net, на одній з фан-сторінок Джолі в Instagram з'явився знімок, на якому актриса постала в елегантному і в той же час жіночному образі.
Так, на фото Анджеліна була відображена в стриманій білій блузці із зав'язками, під яку актриса явно не стала надягати нижню білизну. Зірка сиділа в білому кріслі, склавши руки на колінах. Її образ доповнював мінімальний макіяж, завдяки якому Джолі виглядала дуже свіжо.
"У житті багато випробувань. Нас не повинні лякати ті, які ми можемо прийняти і ті, які ми можемо тримати під контролем", - процитували актрису автори публікації.
Особисте фото Пугачової і Галкіна з дітьми, зроблене в замку, злили в Мережу: "Це супер"
Порошенка атакували після параду на Хрещатику, втрутилася поліція: кадри НП
Мама Вєрки Сердючки без гриму вразила зовнішністю у звичайному житті: "Яка красива"
Кароль в костюмі за 15 тисяч гривень відобразили в міцних обіймах Дана Балана: "Мілашки"
Кондратюк несподівано попрощався з українцями, шоу більше не буде: "Всім дякую"
Шанувальники Джолі тут же почали коментувати пост.
"Чудова", "це правда. Люблю цю леді", "найкрасивіша жінка з усіх, що я бачила, всередині і зовні", "розкішна леді", - пишуть люди.
Нагадаємо, Джолі в сукні з відкритим верхом кокетливо показала свої коштовності.
Як повідомляла Politeka, Джолі в шовковій сукні показала натуральну красу крупним планом.
Також Politeka писала, що Анджеліна Джолі засвітила апетитні форми в мокрій сукні.