Відома французька модель Тіна Кунакі показала справжні почуття до свого чоловіка, актора Венсана Касселя
24-річна красуня з італійськими та африканськими корінням регулярно радує своїх шанувальників свіжими кадрами з нових фотосесій, а також знімками з життя. Як пише Politeka.net, свій новий пост модель вирішила присвятити більш особистій темі.
Так, Кунакі поділилася цілою серією романтичних спільних фото зі своїм 54-річним чоловіком – французьким актором і продюсером Венсаном Касселем.
На більшості знімків парочка з 30-річною різницею у віці була відображена в купальниках під час відпочинку. Кунакі і Кассель пристрасно обіймалися, притискаючись один до одного і не соромлячись демонструвати свої почуття.
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У підписі до знімків Тіна пояснила, що публікує ці фото з нагоди їх з Венсаном річниці.
"Моє улюблене місце, щасливої річниці. Люблю тебе назавжди", - написала модель.
У коментарях її чоловік написав: "Скоро, любов моя".
Шанувальники пари не змогли пройти повз цього поста.
"Чудово", "вітаю вас", "Старо і младо", "Яка чудова пара", "і жили вони довго і щасливо", - пишуть люди.
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