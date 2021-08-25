Українському хореографу, судді «Танців з зірками» Владу Ямі раптово стало погано

Подробицями його дружина Лілія поділилася на своїй сторінці в Інстаграм, передає Politeka.net.

"Вчора, через годину після того, як лягли спати, у Влада почалася алергічна реакція на мед. Уявляєте, він не хотів нас будити і думав самостійно їхати в лікарню. Але йому стало зовсім недобре і він вирішив викликати швидку допомогу. У цей момент я прокинулася і вже разом почали вживати заходів», - розповіла дружина хореографа.

Лілія закликала всіх, у кого є алергія, бути дуже обережними.

"Благаю вас, якщо у вас є алергія на якісь продукти, обов'язково попереджайте офіціанта в закладі. Краще десять разів запитати і уточнити", - підкреслила вона.

"Вчора "весела" ніч була. Слава Богу все добре вже " » - додала Лілія.

Нагадаємо, що Влад Яма засвітився в компанії відомого спортсмена із золотою медаллю:»наблизився впритул".

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