Мама Кузьми Скрябіна Ольга Кузьменко розповіла про взаємини з дочкою легендарного артиста

Як передає Politeka.net, у Кузьми Скрябіна залишилися батьки, дружина і дочка, які досі важко переносять смерть близької людини. В інтерв'ю виданню "Гордон" мама Кузьми Скрябіна Ольга Кузьменко розповіла, ким стала його дочка Марія-Барбара Кузьменко, і в яких стосунках вона з онукою.

У Ольги запитали, чи часто вона спілкується з онукою. Жінка розповіла, що вони постійно переписуються і телефонують.

"У мене незвичайна внучка. Як кажуть, Я б до неї і небо притулила. Спочатку Андрій мені по два-три рази на день дзвонив. Тепер Барбара. І постійно листуємося в Viber.", повідомила Ольга.

Як відомо, у Кузьми і його дружини Світлани Бабійчук є єдина дочка - Марія-Барбара. Артист називав її басейном. Нещодавно вона вийшла заміж за Віктора Тура, вони познайомилися під час навчання в університеті.

"Зараз вона лікар-інтерн. Ні хвилини не втрачає, постійно в навчанні, прямо як Андрій. Я її весь час прошу сповільнитися, переконую, що вона все встигне. Але цю рису характеру вона взяла у Андрія. Дуже працездатна, але така ж обережна, як мама. Барбара завжди була розважливою, не розкривала душу всім підряд.", розповіла мама Кузьми.

Нагадаємо, що автомобіль Кузьми Скрябіна приблизно о 7: 00 ранку 2 лютого 2015 року зіткнувся з молоковозом. Співак повернув на зустрічну смугу в недозволеному місці, в результаті аварії він загинув, а його пасажирку вдалося врятувати.

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