Валерій Меладзе стане зірковим гостем у другому випуску шоу " Співають всі!»
Як передає Politeka.net, про це повідомляється на офіційній сторінці проекту в Instagram.
"Я буду максимально об'єктивний! Буває так, що по тілу біжать мурашки - в цьому випадку не важливо, наскільки добре людина співає. Іноді і оцінюєш, як чисто вона заспівала. Але також потрібно розуміти, що учасники хвилюються. Я все це буду враховувати, тому що головне - нікого не образити», - передають слова Меладзе.
Зазначимо, такий зірковий гість викликав неожнозначну реакцію. Знайшлсь ті, кого це порадувало. Але в той же час поява артиста, який живе в Росії, обурила багатьох українців.
Відомий холостяк подарував Ротару браслет за ціною квартири, кадри розкоші: "Господи, яка жінка"
Ектор Хіменес-Браво після вогняної НП показав, з ким відлітає з країни: "Буде круто"
Порошенка атакували після параду на Хрещатику, втрутилася поліція: кадри НП
Мама Вєрки Сердючки без гриму вразила зовнішністю у звичайному житті: "Яка красива"
Друг Кароль показав, як виглядає могила Скрябіна через 6 років після його загибелі: "За всі ці роки..."
"А далі Лепс?", "Черговий скандал буде і хейт", "який жах", "а, ну так, більше ж нікого покликати в якості зіркового гостя", - пишуть в коментарях.
Нагадаємо, спеціальним гостем першого випуску "Співають всі" став гурт "Go_A", який представляв Українцу на Євробаченні 2021 року.
Нагадаємо, зірка "Х-Фактора" і нової "ВІА Гри" несподівано з'явилася в компанії Валерія Меладзе: красномовні кадри.
Як повідомляла Politeka, Брежнєва на прогулянці без Меладзе заговорила про особисте: "коли ти один..."
Також Politeka писала, що Віра Брежнєва і її чоловік Меладзе прийняли радикальне рішення.