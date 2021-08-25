Валерій Меладзе стане зірковим гостем у другому випуску шоу " Співають всі!»

Як передає Politeka.net, про це повідомляється на офіційній сторінці проекту в Instagram.

"Я буду максимально об'єктивний! Буває так, що по тілу біжать мурашки - в цьому випадку не важливо, наскільки добре людина співає. Іноді і оцінюєш, як чисто вона заспівала. Але також потрібно розуміти, що учасники хвилюються. Я все це буду враховувати, тому що головне - нікого не образити», - передають слова Меладзе.

Зазначимо, такий зірковий гість викликав неожнозначну реакцію. Знайшлсь ті, кого це порадувало. Але в той же час поява артиста, який живе в Росії, обурила багатьох українців.

"А далі Лепс?", "Черговий скандал буде і хейт", "який жах", "а, ну так, більше ж нікого покликати в якості зіркового гостя", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, спеціальним гостем першого випуску "Співають всі" став гурт "Go_A", який представляв Українцу на Євробаченні 2021 року.

Нагадаємо, зірка "Х-Фактора" і нової "ВІА Гри" несподівано з'явилася в компанії Валерія Меладзе: красномовні кадри.

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