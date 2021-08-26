Відома спортсменка Дар'я Білодід прийшла на інтерв'ю до Маші Єфросиніної і розповіла про сімейний бюджет

Як передає Politeka.net, Дар'я Білодід є популярною українською дзюдоїсткою. Вона принесла в цьому році першу медаль на Олімпіаді 2020 в Токіо. Спортсменка завоювала безліч нагород і не перестає приносити Україні призові місця. Дівчина активно веде соціальні мережі і розповідає шанувальникам подробиці зі свого життя.

Цього разу Дарина прийшла на ютуб-шоу Маші Єфросиніної. У спортсменки взяли інтерв'ю, запитали про її успіхи, перемоги і гроші. Дівчина витягла картку з питанням"Спорт і гроші".

Ведуча запитала про те, хто заробляє в сім'ї Дарини, адже вся її сім'я займається спортом. Як відомо, батьки дівчини є тренерами.

"Ми всі заробляємо. Не тільки я, і мої батьки заробляють, звичайно."

Дарина підтвердила, що батьки заробляють тренерською діяльністю, а вона перемогами: "так, перемогами. За рахунок перемог з'являються якісь контракти і співпраці. За рахунок цього заробляю."

Також, дівчина зізналася, що заробляє більше, ніж батьки і вони спільно керують сімейним бюджетом.

"Немає такого, що батьки забирають у мене гроші. Це мій бюджет, я їм розпоряджаюся. Просто вони мені підказують як правильно їм розпорядитися і я прислухаюся до них".

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