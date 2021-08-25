Новий учасник "Танців з зірками" Іван Люленов розповів про народження племінника

Як пише Politeka.net, молдавський гуморист Іван Люленов прославився в Україні завдяки проєкту "Ліга Сміху" на "1+1". Капітан команди "Стоянівка" разом з друзями двічі перемогли у цьому проєкті. Першу перемогу в 3 сезоні шоу вони розділили з командою зі Львова "Загорецька Людмила Степанівна". Вже у 4 сезоні "Ліги Сміху" "Стоянівка" на чолі з Люленовим отримала "чисту" перемогу.

Пізніше стало відомо, що Іван Люленов стане учасником нового сезону шоу "Танці з зірками", однак ім’я своєї партнерки поки тримає в таємниці.

До того ж, нещодавно у своєму Instagram гуморист поділився радісною звісткою – у його брата Георгія Люленова народилася дитина.

"Вітаємо @liulenov_greg і @olga_liulenova з поповненням! Любимо, цінуємо і з нетерпінням чекаємо зустрічі ❤", - написав Люленов.

"Ой, клас!!! Вітаю вас! Бути дядьком дуже важлива місія! 🙌", "Іван Васильович, мої вітання! Ви красені! P.S. Не в образу татові, ти копія мами ... 🔥", " На одного жартівника більше 👏. Вітаємо 🙌", " Вітаю! 🙌✨", - пишуть шанувальники.

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Нагадаємо, що бійка спалахнула на святі української співачки, гостей довелося рознімати: "Хлопці, досить".

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