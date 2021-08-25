Знаменита українська актриса і зірка "Холостячки" Ксенія Мішина показала розкішний образ на відпочинку, змусивши шанувальників засумніватися у своєму розставанні з Олександром Еллертом

Як пише Politeka.net, зірка поділилася новим постом в Instagram, викликавши переполох серед своїх передплатників. Раніше Мішина розповіла, що вирушила відпочивати на Кіпр зі своїм маленьким сином. У новому пості актриса поділилася знімком, зробленим на балконі свого готелю.

На фото Мішина зі щасливою посмішкою позувала в легкому літньому платті розкішного темно-зеленого відтінку. За спиною актриси відкривався вид на дорогий курорт. Зірка виглядала дуже щасливою.

"Кожного разу, плаваючи в морі, я заражаюся енергією через афірмації. Вода - цілитель, вона відчуває тебе і допомагає розслабитися і заспокоїтися", - написала Ксенія.

Втім, навіть такий простий пост викликав бурхливу реакцію серед її шанувальників, адже деякі з них запідозрили, що актриса відпочиває зі своїм колишнім коханим, переможцем «Холостячки» Олександром Еллертом.

У коментарях люди стверджують, що актрису і сценариста бачили разом в аеропорту, а на кадрах з номера Мішиної можна було помітити телефон, нібито належить Еллерту. Все це наштовхнуло людей на думки про те, що пара возз'єдналася після свого розставання. Втім, поки ці повідомлення залишаються просто чутками.

"Неймовірно красива гарного Вам відпочинку Ксенія", "хто фоткав? Син або Еллерт?", "Красиво Еллерт фоткає", "Ксенія, ви найчарівніша дівчина з усіх", "і Еллерта показуй. Досить вам вже шифруватися. Ви все одно не вмієте це робити", - пишуть люди.

Нагадаємо, Еллерт після розриву з Мішиною ошелешив українців кадрами з весілля.

Як повідомляла Politeka, Ксенія Мішина після розриву з Еллертом несподівано покинула Україну, і не одна.

Також Politeka писала, що відомий холостяк змусив Ксенію Мішину кричати від захвату.