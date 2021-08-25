У родині відомого музичного продюсера Костянтина Меладзе сталася біда

Як пише Politeka.net, його 17-річна донька Лія потрапила до лікарні, опинившись прикутою до лікарняного ліжка. Про це стало відомо з її Instagram, де дівчина опублікувала кілька кадрів з лікарні. На фото Лія лежала на ліжку, а до її рук були прив'язані трубки.

"Спасибі за те, що писали мені, хвилювалися, були поруч. Все найстрашніше в минулому, зараз тільки поїсти і подивитися супербабушку", - підписала сторіс дівчина.

Дівчина не стала розповідати, що саме сталося з нею, але зі сторіс стало зрозуміло, що її становище було критичним. Зірковий батько також ніяк не прокоментував ситуацію. В цілому, Костянтин Меладзе дуже рідко ділиться з шанувальниками подробицями зі свого особистого життя.

Як відомо, Лія - дочка Меладзе від першого шлюбу з Яною Сум. Також у артиста є дочка Аліса і син Валерій, який страждає аутизмом.

Відзначимо, що Меладзе підтримує відносини з дітьми, хоч під час розлучення з їх матір'ю і не зміг бути з ними до кінця відвертим. Як зізнавався продюсер в одному з інтерв'ю, серйозну розмову він переклав на плечі своєї колишньої дружини.

Додамо, що дочка Меладзе вже позиціонує себе як творча особистість. В її блозі написано, що вона музикант.

Нагадаємо, що Меладзе без дружини з'явився на яхті в компанії ефектної брюнетки, кадри: "миті радості".

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