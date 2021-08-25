Переможниця "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова показала, як розважається з подругами на відпочинку

Не так давно знаменита українська танцівниця розповіла, що вирушила в Туніс відпочивати з чоловіком. Однак, як з'ясувалося, в цій поїздці вони виявилися не одні. Як пише Politeka.net, в новому пості на своїй сторінці в Instagram Гвоздьова показала, як розважається в готелі з подругами.

Так, на кадрах п'ятеро дівчат, серед яких була і танцівниця, з'являються в номері в білих халатах і з рушниками на волоссі. Красуні підстрибують і на наступному кадрі падають в басейн. При цьому одягнені вони вже не в халати, а в яскраві купальники. Все це відбувається під веселу музику.

"Після зарядки на природі саме час прийняти душ і освіжитися", - підписала кадри Гвоздьова.

Судячи з цих кадрів, дівчата відмінно проводять час в поїздці.

Її шанувальники тут же відреагували на публікацію.

"Захотілося до вас", "Ха! Прикольненько!", "Оце так наречені голова закачалася", " класно! Адже це супер!!", "Кайф", - пишуть люди.

Нагадаємо, Гвоздьова з "Танців з зірками" хвалилася нестримним відпочинком з чоловіком.

Як повідомляла Politeka, Гвоздьова після відходу з "Танців з зірками" зізналася, чи готується знову стати мамою.

Також Politeka писала, що Гвоздьова видала подробиці скандалу на"Танцях з зірками".