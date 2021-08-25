Відомий телеведучий показав яскраве фото поруч зі співачкою Златою Огневич

Як повідомляє Politeka.net, популярний український телеведучий Григорій Решетник, який нещодавно став ведучим шоу "Україна має талант", часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу шоумен виклав в мережу чарівне фото, на якому позує в компанії "Холостячки" Злати Огневич.

На фотографії Григорій і Злата відображені в затишній кімнаті з каміном, обидва стильні і ошатні. Перед камерою ведучий позує в класичному темному костюмі-трійці з білою сорочкою і модними туфлями без шкарпеток. Поруч з ним стоїть Злата - на ній елегантний смарагдовий костюм, під піджаком якого видно чорний топ з глибоким вирізом. Її волосся розпущене у "вологому" укладанні, а на обличчі яскравий макіяж і гордий вигляд.

У підписі до фотографії Решетник написав: "Грандіозна прем'єра романтичного шоу країни відбудеться 17-го вересня. "Холостячка" на СТБ. Я знаю, що ви дуже чекаєте". Шанувальники тут же почали коментувати фото, засинаючи ведучого і співачку компліментами.

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