Знаменита українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук напередодні важливого змагання продемонструвала свою вражаючу фізичну форму

Як повідомляє Politeka.net, спортсменка поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram.

"Завтра Діамантова ліга в Лозанні", - написала легкоатлетка.

Варто відзначити, що Марина стала однією з чотирьох українок, які візьмуть участь у жіночій програмі престижних міжнародних змагань. Їй належить виступити в секторі для стрибків у довжину.

Напередодні змагань Бех-Романчук вирішила показати себе на стадіоні. На новому фото спортсменка позує під час одного зі своїх виступів. Вона одягнена в спортивну форму, яка дозволяє їй продемонструвати накачаний прес і підтягнуті ноги і руки. На знімку Марина стоїть з піднятими вгору руками і злегка опущеною головою.

Фанати легкоатлетки бурхливо підтримали її в коментарях, побажавши удачі перед змаганнями.

"Класне фото", "Давай Маруся, Вмикай крила", "всього найкращого", Вперед", "Перемоги!", "Одна з найкрасивіших спортсменів у світі", "удачі", "бажаю тобі удачі", - пишуть люди в коментарях до посту.

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