Співачка і актриса Дженніфер Лопес вразила стрункими ніжками в літній сукні

Як пише Politeka.net, 52-річна артистка вразила кадрами з нової фотосесії. Як відомо, Джей Ло вже довгий час є однією з найбільш затребуваних і популярних виконавиць в США. Крім цього, артистка активно знімається в кіно і рекламі.

На свіжому фото Лопес постала в неймовірно стильному вигляді. Вона одягла літнє плаття блакитного кольору, поверх якого накинула шубку. Образ доповнили хутряні босоніжки і сумка. Актриса розпласталася на сходинках, виставивши вперед свої засмаглі ніжки. Стрункі підкачані ноги зірки привернули особливу увагу шанувальників. Вони залишили масу приємних слів в коментарях.

"Які ніжки", «мрія», "Солодка шоколадка", "Ти богиня. Афродіта", «яка гарна зачіска», «ти найулюбленіша артистка в світі», "Образ просто прекрасний", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Джей Ло активно займається танцями і спортом, адже кожен її виступ на сцені – це розкішне шоу з крутими номерами.

Нагадаємо, що Дженніфер Лопес засвітила гідності фігури в надто короткій сукні:"це незаконно".

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