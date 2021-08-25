Переможниця 11 сезону "Холостяка", дівчина Михайла Заливако Анна Богдан покрасувалася в красивому блискучому платті

Як пише Politeka.net, в Instagram красуні з'явилося яскраве відео, на якому вона постала в блискучій сукні з глибоким декольте. Дівчина крутилася і дефілювала, показуючи себе з усіх боків.

"Мені здається, ніщо так не розкриває вашу жіночність як фото. Саме через фото ви починаєте любити себе і своє тіло. І навпаки, якщо дівчина не любить фотографуватися, і навіть нервує через таку, здавалося б, просту дію, значить про любов до себе і свого тіла не може бути й мови", - зазначила Ганна, додавши, що не любила фотографуватися, коли була повненькою.

У коментарях їй залишили масу приємних слів і компліментів.

"Ваууууу, дуже красиво", "неймовірна", "Люблю", "сукня вогонь", "Люблю фотографуватися однозначно", "Ти виглядаєш на мільйон", "Я залипла. Дуже красиво", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Ганні Богдан погрожують розправою:"Міша тобі не допоможе".

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