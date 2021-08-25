Відома співачка і танцівниця Санта Дімопулос, яка перемогла у проекті "Танці з зірками", поділилася кадрами з відпочинку

Як пише Politeka.net, 34-річна співачка одружена з бізнесменом Ігорем Кучеренком, якому не так давно народила доньку. Кар'єрою Санта практично не займається, зате багато часу приділяє подорожам. Цього разу красуня поділилася кадрами з розкішного готелю. Вона сиділа на терасі в чорній сукні з незвичайним вирізом на животі. Обличчя співачка прикрила сонцезахисними окулярами. Варто відзначити, що Санта сильно засмагла, хоча сама по собі вона і так є смуглявою.

"Один з найбільш атмосферних, барвистих і автентичних готелів", - підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили кілька приємних компліментів.

"Неймовірна краса", "гарного відпочинку", "красуня", "Люблю цю сукню", "ти така мила", "засмага просто бомба", "очей від тебе не відірвати", - пишуть люди.

Нагадаємо, що Дімопулос з розрізом від стегна прийшла послухати Елтона Джона: "ніколи не потрібно засовувати...".

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