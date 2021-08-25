Відома співачка Міша Романова, яка є близькою подругою і підопічною Макса Барських, вразила виглядом в короткій сукні

Як пише Politeka.net, в Instagram молодої співачки з'явилася серія фото, на яких вона постала в коротенькій рожевій сукні з незвичайним декольте. Міша позувала на яхті, зачаровуючи своїми неймовірними формами. Образ красуня доповнила сонцезахисними окулярами і білими довгими рукавичками. Варто відзначити, що на деяких фото її образ вийшов досить відвертим.

"Вибираємо найкрасивіше фото", - підписала фото зірка.

У коментарях яскравій блондинці залишили масу приємних слів.

"Ти виглядаєш неймовірно!", "Всі хороші, важко вибрати", «нереальна дівчина», «Красоточка», «Богиня», "Barbie Girl", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Міша Романова прославилася після того, як потрапила до складу популярної жіночої групи «ВІА Гра». Через вагітність дівчина була змушена покинути колектив.

Нагадаємо, що Міша Романова в купальнику з екстра-вирізом вразила яскравим видом:"дівчинка-вогонь".

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