Популярна українська виконавиця Тіна Кароль показала шанувальникам стару фотографію батьків

Як пише Politeka.net, 36-річна Тіна Кароль (ім’я при народженні Тетяна Ліберман) народилася в російському місті Оротукан в родині інженерів. У 1991 році батьки Тіни, які родом із України, прийняли рішення повернутися на Батьківщину та переїхали до Івано-Франківська. Однак зараз родина Кароль живе у Києві.

У своєму Instagram Тіна Кароль опублікувала раритетне фото із весілля батьків та привітала найрідніших із перламутровим весіллям.

"42 роки разом! Бажаю всім такого сильного кохання!", - написала Кароль.

Нагадаємо, що нещодавно Тіна Кароль виступала на "Чорноморських іграх", де заспівала пісню Андрія Кузьменка (Кузьми) "Спи собі сама". Відео з концерту опублікували на одній з фан-сторінок, присвячених співачці. Однак зірку розкритикували за цей виступ.

Рaніше Politeka писaлa, що екс-бойфренд Андраде після роботи з Кароль блиснув своєю харизмою, здивувавши виглядом: "Дан Балан?".

Нагадаємо, що дівчинка-копія Тіни Кароль підросла і показала, на що здатна, співачка в захваті: "Де б ти не була...".

A ще Politeka повідомлялa, що Кароль в День Незалежності постала перед українцями в напівпрозорому вбранні "нареченої": "Знову виділилася".