Популярна українська виконавиця Тіна Кароль показала шанувальникам стару фотографію батьків
Як пише Politeka.net, 36-річна Тіна Кароль (ім’я при народженні Тетяна Ліберман) народилася в російському місті Оротукан в родині інженерів. У 1991 році батьки Тіни, які родом із України, прийняли рішення повернутися на Батьківщину та переїхали до Івано-Франківська. Однак зараз родина Кароль живе у Києві.
У своєму Instagram Тіна Кароль опублікувала раритетне фото із весілля батьків та привітала найрідніших із перламутровим весіллям.
"42 роки разом! Бажаю всім такого сильного кохання!", - написала Кароль.
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Нагадаємо, що нещодавно Тіна Кароль виступала на "Чорноморських іграх", де заспівала пісню Андрія Кузьменка (Кузьми) "Спи собі сама". Відео з концерту опублікували на одній з фан-сторінок, присвячених співачці. Однак зірку розкритикували за цей виступ.
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Нагадаємо, що дівчинка-копія Тіни Кароль підросла і показала, на що здатна, співачка в захваті: "Де б ти не була...".
A ще Politeka повідомлялa, що Кароль в День Незалежності постала перед українцями в напівпрозорому вбранні "нареченої": "Знову виділилася".