Розкрито імена всіх учасників нового сезону шоу «Танці з зірками»
Виклик прийняв бронзовий призер ХХХІІ Олімпіади у Токіо, український каратист Станіслав Горуна. Про це він повідомив на своїй сторінці в Інстаграм та опублікував відповідне відео.
«Це те, що шокує мене самого. Тому тримаймося. Я приймаю #танціззіркамиchallenge! Зутрінемося на паркеті 🔥🔥🔥 п.с. бажаю партнерці багааааааато терпіння», - написав спортсмен.
Звістка здивувала багатьох зірок та спортсменів.
«Шооооооо», - написала Alyona Alyona.
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"Це не жарт? 😳 Мої фаворити - Оля Харлан і ти", "Ого!", "Таке не можна пропустити", "Вже хочу це бачити", - писали в коментарях.
Нашгадаємо, раніше Станіслав Горуна став на захист іншої бронзової призерки Ярослави Магучіх, яка обіймалася з росіянкою Марією Ласіцкене.
"Спорт, мать вашу, поза політикою!!! Спорт – це вид діяльності. Для більшості спортсменів національної збірної України це професія і справа життя. Відчепіться від спортсменів з вашою ****ною політикою", - різко висловився він.
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Нагадаємо, що бійка спалахнула на святі української співачки, гостей довелося рознімати: "Хлопці, досить".
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