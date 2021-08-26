Розкрито імена всіх учасників нового сезону шоу «Танці з зірками»

Виклик прийняв бронзовий призер ХХХІІ Олімпіади у Токіо, український каратист Станіслав Горуна. Про це він повідомив на своїй сторінці в Інстаграм та опублікував відповідне відео.

«Це те, що шокує мене самого. Тому тримаймося. Я приймаю #танціззіркамиchallenge! Зутрінемося на паркеті 🔥🔥🔥 п.с. бажаю партнерці багааааааато терпіння», - написав спортсмен.

Звістка здивувала багатьох зірок та спортсменів.

«Шооооооо», - написала Alyona Alyona.

"Це не жарт? 😳 Мої фаворити - Оля Харлан і ти", "Ого!", "Таке не можна пропустити", "Вже хочу це бачити", - писали в коментарях.

Нашгадаємо, раніше Станіслав Горуна став на захист іншої бронзової призерки Ярослави Магучіх, яка обіймалася з росіянкою Марією Ласіцкене.

"Спорт, мать вашу, поза політикою!!! Спорт – це вид діяльності. Для більшості спортсменів національної збірної України це професія і справа життя. Відчепіться від спортсменів з вашою ****ною політикою", - різко висловився він.

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Нагадаємо, що бійка спалахнула на святі української співачки, гостей довелося рознімати: "Хлопці, досить".

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