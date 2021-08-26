Оля Полякова відповіла на критику після своєї участі в концерті до Дня Незалежності України

Як пише Politeka.net, 37-річна співачка опублікувала відеозвернення з цього приводу на своїй сторінці в Instagram.

Співачка виконала на концерті пісню» Чарівна скрипка", яку раніше виконували Ніна Матвієнко та Софія Повалій.

Щоб почеркнути образ ліричної героїні був створений спеціальний костюм-біле плаття тендітної птиці, на якому був розміщений Червона квітка. За словами співачки, це символ печалі і розбитого серця дівчини.

Однак і це не врятувало співачку від шквалу критики.

"Я завжди прислухаюся до думки моїх слухачів, але деяким ну ніяк не догодити», - зазначила Ольга і записала відео, в якому висловила свою думку.

«І тут знайшлися незадоволені: «Спаплюжила пісню, треба було її шептати, як Ніна Матвієнко, як Повалій». Ну, по-перше, я не Матвієнко і не Повалій, і свій біль я переживаю по-іншому. Я переживаю її з горла, кричачи, адже цей кобеліна проміняв мене на якусь іншу бабу. Про це можна і покричати. Тому незадоволених завжди буде багато", - висловилася співачка.

При цьому Полякова додала, що хороших коментарів на багато більше. І подякувала всім за підтримку.

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Нагадаємо, що Полякова запалила на концерті перед Днем Незалежності в екстравагантному вбранні:"Я королева ночі".

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