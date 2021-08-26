Популярна російська співачка Алла Пугачова зворушливо привітала покійну маму із Днем народження
Як пише Politeka.net, російська Примадонна народилася в Москві в сім’ї фронтовиків Зінаїди Одегової та Бориса Пугачова.
Як відомо, мама Пугачової під час війни їздила у складі фронтової концертної бригади, а після війни працювала заступником начальника відділу кадрів заводу. Зінаїда Архипівна померла на 64-році життя від шостого інфаркту.
Алла Пугачова у своєму Instagram привітала покійну маму із Днем народження та опублікувала архівне фото.
Відомий холостяк подарував Ротару браслет за ціною квартири, кадри розкоші: "Господи, яка жінка"
Погода у вересні 2021, українців попередили, до чого готуватися: "Температура повітря..."
Не стало легендарної актриси, яка славилася своєю красою: "Такої більше не буде"
Фіналіст "Холостячки" Тригубенко розповів, за що його сильно побили на вулиці: "До тренування не дійшов"
Ектор Хіменес-Браво після вогняної НП показав, з ким відлітає з країни: "Буде круто"
"День народження Зінаїди Архипівни 🙏🏻 ♥", - написала співачка.
Шанувальники написали багато коментарів та відмітили надзвичайну схожість російської Примадонни з мамою.
"Як на фото схожі мама з донькою. ❤️", "На маму дуже схожа", "Дуже схожі", "Прекрасна мати і бабуся! Таких Людей виховала", " Світла пам'ять вічний спокій, а живим здоров'я 💖🌹🎆💐💕", "Аллочка ви такі милі з вашою мамою, світла пам'ять їй, і низький їй уклін за вас і Крістіну❤️❤️❤️❤️❤️😍😍😍😍😍😍", - написали шанувальники.
Рaніше Politeka писaлa, що чоловік Пугачової Галкін засвітив розваги на морі без дружини і дітей: "Нічого собі...".
Нагадаємо, що обірвалося життя ексчоловіка Пугачової, розкрилися нові подробиці: "Потрібно покаятися...".
A ще Politeka повідомлялa, що дочка Галкіна і Пугачової вразила знаннями французької мови, готова до переїзду: "Париж чекає".