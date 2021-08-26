Примадонна дійсно дуже схожа на маму

Популярна російська співачка Алла Пугачова зворушливо привітала покійну маму із Днем народження

Як пише Politeka.net, російська Примадонна народилася в Москві в сім’ї фронтовиків Зінаїди Одегової та Бориса Пугачова.

Як відомо, мама Пугачової під час війни їздила у складі фронтової концертної бригади, а після війни працювала заступником начальника відділу кадрів заводу. Зінаїда Архипівна померла на 64-році життя від шостого інфаркту.

Алла Пугачова у своєму Instagram привітала покійну маму із Днем народження та опублікувала архівне фото.

"День народження Зінаїди Архипівни 🙏🏻 ♥", - написала співачка.

Шанувальники написали багато коментарів та відмітили надзвичайну схожість російської Примадонни з мамою.

"Як на фото схожі мама з донькою. ❤️", "На маму дуже схожа", "Дуже схожі", "Прекрасна мати і бабуся! Таких Людей виховала", " Світла пам'ять вічний спокій, а живим здоров'я 💖🌹🎆💐💕", "Аллочка ви такі милі з вашою мамою, світла пам'ять їй, і низький їй уклін за вас і Крістіну❤️❤️❤️❤️❤️😍😍😍😍😍😍", - написали шанувальники.

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