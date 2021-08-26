Співачка і актриса Дженніфер Лопес прогулялася на романтичному побаченні з Аффлеком на вулиці

Роман Дженніфер Лопес і Бена Аффлека викликав бурхливу реакцію в мережі. Знаменитість встигла з'явитися з чоловіком на багатьох побаченнях, показати досить сміливі образи і навіть влаштувала рекламну фотосесію для відомого дизайнерського одягу.

Тепер пара на кожен вихід у світ підбирає максимально помітні наряди і схожі за стилем. Не так давно пара влаштувала невелику прогулянку перед походом в ресторан і показала парні образи в чорно-сірих тонах. Причому вийшли Аффлек з Лопес до камер тримаючись за руки.

Лопес же в незвично скромному образі з довгою спідницею і чорною безрукавкою з дизайнерською сумочкою виглядала вельми стильно.

"Вони такі красиві👏; завжди беріть один одного за руки !!! Я люблю це! 😍 ; Мені подобається ця фотографія, вони так добре виглядають, Бен і Джен❤; хлопці виглядають так добре; пристрасть у всій красі❤️; чому вони завжди виглядають так, ніби збираються в суд? 🙄 🤔 😂 ❤ ️ ; Він тримає її за руку, як така красива Дженні може бути ❤ " - відповідають в мережі

Раніше Лопес постала в неймовірно стильному вигляді. Вона одягла Літнє плаття блакитного кольору, поверх якого накинула шубку.

Образ доповнили хутряні босоніжки і сумка. Актриса розпласталася на сходинках, виставивши вперед свої засмаглі ніжки. Стрункі підкачані ноги зірки привернули особливу увагу шанувальників. Вони залишили масу приємних слів в коментарях.

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