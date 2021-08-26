Поява співака Валерія Меладзе на шоу «Співають всі!» обурила українців
Артист стане зірковим гостем у другому випуску українського шоу.
«Маю зізнатись, я трохи хвилююсь, бо сидітиму у самій гущі українського шоу-бізнесу. Навколо мене будуть одні зірки. Я буду максимально об'єктивний! Буває так, що тілом біжать мурахи, і ти розумієш, що тебе чіпляє – у цьому випадку не важливо, як людина співає і наскільки добре у неї це виходить», – передають слова Меладзе на сторінці «Зіркового шляху в Інстаграм».
Тим часом Мережею вже котиться хвиля обурення. Валерієві пригадують скандал з Олею Поляковою та відсутність чіткої позиції стосовно вторгнення Росії до України та загарбання частини території.
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«Ну це провал дна. Нічого проти його творчості не маю, але відома людина, яка не має чіткої позиції щодо дій Росії в Криму та на Донбасі не повинна займати нішу в ефірі популярних українських проєктів. В тому числі і Atlas weekend. Є артисти , які вже давно відповіли на незручні питання рос агресії, чому їх не запрошують? Меладзе запросили ради хайпу аби підняти рейтинг», «На двох стільчиках хоче одночасно сидіти. І в Росії і в Україні хоче заробляти», «Докотилися! Своїх експертів не маємо?!», «Хвилюється щоб не прогнали, а не те що з «зірками» буде сидіти», - пишуть у коментарях.
Нагадаємо, зірка "Х-Фактора" і нової "ВІА Гри" несподівано з'явилася в компанії Валерія Меладзе: красномовні кадри.
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