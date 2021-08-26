Поява співака Валерія Меладзе на шоу «Співають всі!» обурила українців

Артист стане зірковим гостем у другому випуску українського шоу.

«Маю зізнатись, я трохи хвилююсь, бо сидітиму у самій гущі українського шоу-бізнесу. Навколо мене будуть одні зірки. Я буду максимально об'єктивний! Буває так, що тілом біжать мурахи, і ти розумієш, що тебе чіпляє – у цьому випадку не важливо, як людина співає і наскільки добре у неї це виходить», – передають слова Меладзе на сторінці «Зіркового шляху в Інстаграм».

Тим часом Мережею вже котиться хвиля обурення. Валерієві пригадують скандал з Олею Поляковою та відсутність чіткої позиції стосовно вторгнення Росії до України та загарбання частини території.

«Ну це провал дна. Нічого проти його творчості не маю, але відома людина, яка не має чіткої позиції щодо дій Росії в Криму та на Донбасі не повинна займати нішу в ефірі популярних українських проєктів. В тому числі і Atlas weekend. Є артисти , які вже давно відповіли на незручні питання рос агресії, чому їх не запрошують? Меладзе запросили ради хайпу аби підняти рейтинг», «На двох стільчиках хоче одночасно сидіти. І в Росії і в Україні хоче заробляти», «Докотилися! Своїх експертів не маємо?!», «Хвилюється щоб не прогнали, а не те що з «зірками» буде сидіти», - пишуть у коментарях.

Нагадаємо, зірка "Х-Фактора" і нової "ВІА Гри" несподівано з'явилася в компанії Валерія Меладзе: красномовні кадри.

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