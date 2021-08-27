Популярна учасниця шоу "Холостяк" Даша Ульянова показала перші промо-фото з нової і вельми яскравої фотосесії

Переможниця "Холостяка" після фіналу шоу не стала пропадати і не дивлячись на скандальне розставання з головним героєм проекту і стала активно вести свій Instagram. Досить швидко Даша стала популярним блогером і тепер часто показує досить яскраві фото.

Про своє особисте життя дівчина не говорить взагалі, але цілком легко показує фігуру в досить провокаційних образах і не соромиться демонструвати себе з мінімумом одягу. Оскільки гімнастка також почала активно займатися спортом, своєю формою вона задоволена.

Нещодавно Даша вирішила взяти участь у новій зйомці і приміряла для неї тільки чорний боді і такого ж кольору капронові панчохи. Спокусливо вигинаючись, Ульянова продемонструвала розтяжку у всіх можливих варіантах.

"Коли не дарма худла. Давно такого не було... " - пише Ульянова під кадрами.

Раніше під одним з нових фото Дашу розкритикували, вона поспішила виправдатися і висловити свою думку, адже до цього після потоку негативу вона не змогла стримати сльози і засмутилася.

"Друзі, Я не плачу, просто дивуюся придуркам. З губами не робила нічого 1,5 року. Але не потрібно ображати людину через його зовнішності. Я не уявляю, що терплять деякі люди», - написала Даша під фото.

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